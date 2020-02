Boselli dá puxão de orelha em Janderson, defendido por torcida, após expulsão

O jovem atacante recebeu o cartão vermelho depois de ter comemorado com os torcedores o gol sobre o Santos

Janderson foi da euforia à preocupação depois de ter marcado o segundo e último gol do no duelo contra o , vencido por 2 a 0 neste domingo (02), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O atacante recebeu belo passe de Boselli e tocou na saída de Éverson. Com as redes balançando, o jovem de 20 anos correu na direção da torcida, subiu a escada de acesso e comemorou com a Fiel. Uma cena bonita, mas que segundo as regras do futebol é passível de cartão amarelo. Mas como Janderson já havia sido amarelado, acabou sendo expulso no início do segundo tempo.

A equipe treinada por Tiago Nunes conseguiu segurar os avanços santistas e, pela primeira vez em 2020, terminou um jogo sem sofrer gols. A expulsão de Janderson gerou revolta na internet, não apenas por parte dos corintianos.

Neymar repreendido por dar um lambreta. O corintiano Janderson leva segundo amarelo e vai expulso por comemorar, feliz, um belo gol com sua torcida, única. Os fiscais de felicidade tentam acabar com o futebol. Já fazem um belo estrago. — André Rizek (@andrizek) February 2, 2020

Mais um episódio pra gente pensar em mudar essa regra ridícula de dar amarelo pra jogador que comemora com a torcida!!! Chega dessa porra! Janderson levou o segundo e foi expulso por ficar feliz e abraçar os torcedores... — Zica (@boliviazica) February 2, 2020

Ontem, Neymar amarelado por dar uma lambreta.

Hoje, Janderson expulso por comemorar um gol.

A cada dia que passa o futebol morre mais um pouco. — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) February 2, 2020

Janderson acabou sendo expulso por comemorar o gol.



Complicado. — Olé do (@Oledobrasil) February 2, 2020

Entretanto, dentro do Corinthians, o atacante Mauro Boselli brincou com a situação e deu um puxão de orelha no companheiro de time – que se explicou dizendo ter se esquecido do primeiro cartão amarelo recebido."