Borussia Dortmund x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste próximo sábado (20), o Borussia Dortmund de Bellingham recebe o Werder Bremen no Signal Iduna Park, em casa, às 10h30 (de Brasília) em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão 2022/23. Para transmitir o jogo, o aplicativo gratuito do OneFootball é o detentor, mas vale destacar que a partida não passa na televisão. Na GOAL, você acompanha ao tempo real do duelo.

São duas situações diferentes para as equipes: enquanto o Borussia corre para continuar invicto tendo duas vitórias em dois jogos disputados, o Werder Bremen busca sua primeira partida vencida ao longo de dois empates no campeonato.

O Werder, inclusive, disputa sua primeira Bundesliga após o rebaixamento de 2020/21, lutando pela vaga na elite do Campeonato Alemão durante a temporada de 2021/22, no qual ficou em segundo lugar, atrás apenas do Schalke 04. Até o momento, os visitantes deste sábado marcaram quatro gols e sofreram a mesma quantidade, enquanto os donos da casa tem o mesmo número marcado e apenas um sofrido.

Prováveis escalações

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Bellingham e Dahoud (Julian Brandt); Thorgan Hazard, Reus e Malen; Modeste.

Possível escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Vejkovic e Friedl; Weiser, Bittencourt, Gruev, Stage e Jung; Fuellkrug e Ducksch.

Desfalques da partida

Borussia Dortmund:

Karim Adeyemi e Niklas Süle: dúvidas (devido à lesão).

Werder Bremen:

Dikeni Salifou e Manuel Mbom: lesionados.

JOGO Borussia Dortmund x Werder Bremen DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, Alemanha HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Borussia Dortmund

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 1 x 0 Bayer Leverkusen Campeonato Alemão 06 de agosto de 2022 Freiburg 1 x 3 Borussia Dortmund Campeonato Alemão 12 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x Werder Bremen Campeonato Alemão 20 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília) Hertha Berlin x Borussia Dortmund Campeonato Alemão 27 de agosto de 2022 10h30 (de Brasília)

Werder Bremen

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 2 x 2 Werder Bremen Campeonato Alemão 06 de agosto de 2022 Werder Bremen 2 x 2 Stuttgart Campeonato Alemão 13 de agosto de 2022

Próximas partidas