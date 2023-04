Borussia Dortmund x Union Berlin ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na internet

Borussia Dortmund e Union Berlin se enfrentam na manhã deste sábado (8), a partir das 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 27ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Eliminado da Copa da Alemanha após a derrota para o RB Leipzig por 2 a 0 nas quartas de final, o Borussia Dortmund volta as atenções para o Campeonato Alemão buscando a recuperação. Em confronto direto, a equipe perdeu a liderança para o Bayern de Munique na última rodada, depois da derrota por 4 a 2. No momento, está na vice-liderança, com 53 pontos, dois a menos que o rival.

Do outro lado, o Union Berlin, que também caiu na Copa da Alemanha para o Frankfurt (2 a 0), aparece em terceiro, com 51, e pode assumir a segunda posição em caso de vitória. A equipe está há quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Borussia Dortmund soma cinco vitórias, contra três do Union Berlin, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Bundesliga 2022/23, o time de Berlim venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Malen, Reus.

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Roussillon; Becker, Behrens.

Desfalques

Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck, Mateu Morey e Julian Duranville estão no departamento médico

Union Berlin

Andras Schafer é desfalque

Quando é?