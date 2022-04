Real Madrid x Chelsea AO VIVO: as quartas de final da Liga dos Campeões em tempo real

Este será o primeiro jogo do Chelsea no Bernabéu em competições europeias, sendo que o jogo fora de casa da época passada com o Real Madrid foi disputado no Estádio Alfredo Di Stéfano. Nenhum time inglês jamais venceu no Bernabéu na Liga dos Campeões por mais de um gol.

1 - This will be Chelsea's first ever game at the Bernabeu in European competition, with last season's away game at Real Madrid being played at the Alfredo Di Stéfano Stadium. No English side has ever won at the Bernabeu in the Champions League by more than a single goal.