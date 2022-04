Benzema quase não jogou em Chelsea x Real Madrid... porque não encontrava sua credencial

Após a vitória do Real Madrid sobre o Chelsea, o técnico da equipe, Carlo Ancelotti, revelou que Karim Benzema quase ficou de fora da partida por conta de uma credencial para entrar no estádio do jogo.

Benzema foi o homem do jogo em Stamford Bridge, marcando um hat-trick para colocar o Real Madrid com um pé nas semifinais da Champions League.

Houve, no entanto, um breve momento de apreensão, já que o jogador não conseguia encontrar sua credencial para entrar no estádio, conforme relatou Carlo Ancelotti.

“Antes do jogo, Benzema não conseguia encontrar sua credencial para entrar no estádio”, disse Ancelotti à Amazon Prime. “Eu disse a ele: 'Seja rápido ou você não pode jogar!'. Por sorte, Karim encontrou a credencial.”

Com 37 gols em todas as competições nesta temporada, um recorde pessoal, Benzema está entre os favoritos para levantar a Bola de Ouro, da revista France Football.

“O Benzema melhora a cada dia, como um bom vinho. Ele é cada dia mais um líder, sente-se cada vez mais importante nesta equipe e neste elenco. Acho que é isso que faz a diferença."

“Ele tem muito mais personalidade, sabe que é um jogador muito importante para nós e é um exemplo para todos", completou Ancelotti.

Agora, o maior campeão da Champions League levam uma vantagem agregada de 3 a 1 para o duelo da volta no Santiago Bernabéu, com grandes chances de avançar de fase.

Em La Liga, enquanto isso, a derrota do clássico parece não ter sido suficiente para desacelerar o Real Madrid, que lidera a competição com 12 pontos de vantagem sobre o Barcelona, segundo colocado.