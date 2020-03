Boca, River e até Maradona deixam Argentina "inteira" ligada na última rodada do campeonato

Título nacional será decidido na noite deste sábado, com as duas maiores torcidas e o maior ídolo do país envolvidos

O sábado na não tem mata-mata nem Superclássico, mas terá o país inteiro ligado em mais uma disputa entre Boca e River. Em meio a tempos recentes de "overdose" da dupla em torneios nacionais e internacionais, os dois rivais experimentam uma rara decisão em pontos corridos, cada um em um canto do país, na última rodada do Campeonato Argentino, com participação de Diego Maradona como rival do clube do coração.

Líder do torneio e favorito a conquistar o título, o River entra em campo mais próximo da fronteira com o do que da capital Buenos Aires. Em Tucuman, no noroeste do país, encara o Atlético a partir das 21h (de Brasília) e depende apenas de uma vitória sua para celebrar a 37ª taça nacional da sua história.



Com 46 pontos, o time do técnico Marcelo Gallardo está um à frente do , em diferença encurtada na penúltima rodada do torneio. Principal foco dos riveristas, dominantes no continente sob o comando do Muñeco, o torneio local pode servir para aumentar a soberania recente da equipe de Núñez.



O técnico e ídolo do , que mudou até a fama de freguês do clube de Núñez no duelo frente ao maior rival, já conseguiu o sucesso na Libertadores duas vezes, uma delas em cima do próprio Boca. Ainda eliminou os boquenses em três outros mata-matas continentais, um deles pela , retrospecto que só precisa da taça do Argentino para ser fechado - o Mundial segue como sonho distante.



Em baixa no clássico e azarão na disputa contra o rival, que ganhou ânimo pela série de cinco vitórias consecutivas conquistadas neste ano, o Boca tem a missão de ganhar do Gimnasia La Plata, com uma história curiosa por si só.



O técnico do adversário é ninguém mais ninguém menos do que Diego Maradona, maior ídolo do país e grande ícone do próprio Boca. O problema é que Don Diego não está para festa: sua equipe luta contra o rebaixamento e precisa de um triunfo para ter chance de evitar a queda na Copa da Superliga, torneio posterior aos pontos corridos que reserva mais 11 rodadas à equipe.



Ou seja, a noite de futebol deste sábado vai reunir os dois maiores vencedores do país, com as duas maiores torcidas, e de quebra ainda terá o maior ídolo da história do futebol argentino. Parem o que vocês estão fazendo.