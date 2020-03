Boca e River podem ter "jogo desempate" pelo título do Argentino; entenda

Uma combinação de resultados pode levar a definição do campeão para mais um Superclássico histórico

e entram em campo na noite deste sábado para definir quem será o próximo campeão argentino, mas a determinação pode ser estendida por ao menos mais uma semana. Apesar de ser um torneio de pontos corridos, a Superliga não tem critérios de desempate para a definição do título.

Dessa forma, como o River atualmente tem 45 pontos e o Boca possui 44, logo atrás, um duelo pode servir como desempate em caso de pontuação igual ao final dos pontos corridos. De acordo com o regulamento, a partida, mais uma decisiva entre os dois grandes rivais do país, seria feita em um estádio neutro, a ser definido.

Para que isso aconteça, o time riverista precisaria perder seu compromisso contra o Atlético Tucuman, na casa do adversário, enquanto os boquenses só poderiam empatar frente ao Gimnasia, na Bombonera. Caso os dois resultados aparecessem, os times terminariam com 45 pontos cada um.

Ambos os gigantes, aliás, são favoritos nos respectivos duelos, enfrentando duas equipes da parte de baixo da tabela de classificação.

Por isso, a probabilidade de a combinação de resultados acontecer não é das mais altas ao se analisar o desempenho de ambos até aqui. No ano, por exemplo, o River perdeu seus primeiros pontos no empate contra o Defensa y Justicia, no último final de semana. Até aqui, foram seis vitórias e um empate pelo Nacional em 2020.

Coisa semelhante acontece com o Boca, que soma cinco vitórias e um empate desde a parada do final do ano, coroando o bom momento com uma goleada por 4 a 0 sobre o , no último final de semana, que aproximou a equipe do maior rival.