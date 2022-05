Boca Juniors x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Corinthians visita o Boca Juniors na noite desta terça-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pela quinta rodada do grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o duelo no minuto a minuto, com estatísticas completas, clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x Corinthians DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL La Bombonera, Buenos Aires - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira, na La Bombonera.

