Boavista x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipe de Abel Braga quer a primeira vitória na temporada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória no , o visita o Boavista neste sábado (25), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da . A partida terá transmissão do canal Premiere, na TV fechada, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Vasco DATA Sábado, 25 de janeiro de 2020 LOCAL Kléber Andrade - Espírito Santo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína quer a primeira vitória oficial na temporada / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Flamengo, o Vasco busca a recuperação e a primeira vitória na Taça Guanabara, em meio a polêmica com Abel Braga.

Sem contar com a paciência e simpatia por parte da torcida, o treinador viu a sua situação piorar após declarar que a postura da equipe contra o rival foi "linda".

Pressionado e precisando dos três pontos, o Vasco deve entrar em campo buscando o resultado positivo.

Por outro lado, o Boavista vive uma situação oposta do adversário. Dividindo a liderança do Grupo A com o , a equipe chega confiante após a boa vitória sobre o Macaé na última rodada.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel (Jordi), Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Raul e Marcos Júnior; Marrony, Germán Cano e Talles Magno

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Campeonato Carioca 19 de janeiro Vasco 0 x 1 Flamengo Campeonato Carioca 22 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco 0 x 0 Campeonato Carioca 30 de janeiro 21h30 (de Brasília) x Vasco Campeonato Carioca 2 de fevereiro 16h (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Flamengo Campeonato Carioca 22 de janeiro 21h (de Brasília) Boavista x Flamengo Campeonato Carioca 25 de janeiro 19h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Flamengo Campeonato Carioca 22 de janeiro 21h (de Brasília) Boavista x Flamengo Campeonato Carioca 25 de janeiro 19h (de Brasília)

Klever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Michel, Erick Flores, Tartá e Caio Dantas (Renan Donizete)​