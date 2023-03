Athletic Bilbao x Barcelona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 25ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Athletic Bilbao e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 17h (de Brasília), em San Mamés, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo ddo Star+, no streaming.

Na liderança isolada, com 62 pontos, o Barcelona busca emplacar a segunda vitória consecutiva, após bater o Valencia por 1 a 0, com gol de Raphinha. Até o momento, registra 20 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas no Espanhol.

Do outro lado, o Bilbao, no meio da tabela, com 33 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória depois de duas derrotas e um empate, nos últimos três jogos. Para o confronto, o técnico Ernesto Valverde não poderá contar com Oihan Sancet, expulso no empate com o Rayo Vallecano sem gols.

Em 236 jogos disputados, o Barcelona registra 119 vitórias, contra 78 do Athletic Bilbao, além de 39 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Espanhol 2022/23, os Catalães golearam por 4 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, I Martinez, Lekue; Zarraga, Vesga; N Williams, Muniain, I Williams; Guruzeta.

Desfalques

Barcelona

Pedri e Ousmane Dembele, com problemas nos tendões, seguem como desfalques, assim como Ronald Araujo, que cumprirá suspensão.

Bilbao

Oihan Sancet, expulso, e Unai Simon, Jon Morcillo e Ander Herrera, lesionados, estão fora.

Quando é?