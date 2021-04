Betmotion e Fluminense: mais uma casa de apostas patrocina um time brasileiro

Parceria do Tricolor Carioca e da casa de apostas é mais um passo para fortalecer o mercado brasileiro - e também o nosso futebol

No período recente, muitas casas de apostas vêm marcando território com investimentos em clubes de futebol do Brasil. A estratégia é aumentar a sua exposição em um país onde há uma grande quantidade de pessoas que se interessam por apostar em futebol e, portanto, são potenciais clientes.

A Betmotion é mais um site de apostas que optou por aderir à estratégia. E fechou uma parceria com um dos times mais relevantes do país: o tradicional Fluminense.

O patrocínio foi acordado para a camisa oficial do clube carioca. Ou seja, a marca estará estampada no peito dos jogadores do Fluminense. Embora não se trate de um patrocinador máster, espaço que ainda está vago, a exposição da Betmotion deve levar mais clientes para a casa de apostas.

Conheça um pouco mais sobre a Betmotion a seguir!

Quais tipos de serviços a Betmotion oferece?

A Betmotion é uma empresa especializada em jogos online, tendo seu grande destaque para o cliente brasileiro nas apostas esportivas. Essa modalidade de investimento permite que uma paixão (como é o caso do futebol) traga um retorno financeiro real com palpites e apostas.

Além disso, a plataforma também conta com uma grande variedade de jogos disponíveis em seu site. É o caso, por exemplo, do cassino online, bingo ou então demais jogos recreativos. Cabe ao usuário explorar o ambiente oferecido pela Betmotion em busca das oportunidades que mais agradam ao seu perfil.

Quais são os benefícios das casas de apostas para o futebol brasileiro?

Ter a Betmotion como patrocinadora oficial de um time de futebol do Brasil, como é o Fluminense, reforça que as casas de apostas estão cada vez mais de olho no esporte nacional. O motivo é nítido: a percepção das empresas de que o brasileiro é um cliente de grande potencial.

Prova disso é que o Fluminense não é uma exclusividade: outros clubes também possuem parcerias com sites de apostas esportivas. O caso mais emblemático é do Flamengo com a Sportsbet.io, mas também há parcerias de clubes nacionais com NetBet, Casa de Apostas.com, Pinnacle e Betano.

Chegou com surpresa pra Melhor e Mais Bonita Torcida do Mundo! 😉



Valeu, @betmotion_br! 🇭🇺 https://t.co/U3NQal8lE7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 3, 2021

E qual é o benefício dessas parcerias para o futebol brasileiro? A principal delas é o investimento financeiro, já que os clubes vêm enfrentando dificuldades em encontrar investidores. É o caso do próprio Fluminense, mas também de outros times. Muitos deles, aliás, recorrem a investimentos de empresas estatais — como a Caixa Econômica Federal.

Sendo assim, contar com as casas de apostas é um caminho para receber investimentos de empresas privadas e estrangeiras. Além disso, fortalece a capitalização dos clubes brasileiros, permitindo que eles possam se reforçar e apresentar maior nível de competitividade.

O Brasil é o país do futebol. Pode também virar o país das apostas esportivas?

Para os torcedores em geral, o principal benefício das casas de apostas está na oportunidade de transformar o futebol em um investimento. Em outras palavras, poder ganhar dinheiro com seus palpites sobre os jogos.

Há um grande potencial para as apostas esportivas entre os brasileiros e a tendência é que o mercado cresça ainda mais, especialmente após uma eventual aprovação da regulamentação da atividade, projeto que está em andamento entre os legisladores do país.

Na Europa é comum times patrocinados por casas de apostas. Qual é o futuro do Brasil?

É comum ver as casas de apostas patrocinando times de futebol no cenário internacional. Em especial na Inglaterra, onde o universo do ‘gambling’ é bem mais aceito do que em países avessos aos jogos — como ainda é, inclusive, o caso do Brasil.

Tudo isso leva a uma pergunta: onde chegarão as apostas esportivas no Brasil? Esse cenário internacional se repetirá no mercado nacional? É difícil responder objetivamente, mas todos os ingredientes necessários para uma expansão das apostas estão presentes no Brasil.

Dicas para aproveitar essa nova parceira do Fluminense

🎶 UH FRED VAI TE PEGAR! 🎶 UH FRED VAI TE PEGAR! — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 26, 2021

O serviço de apostas esportivas da Betmotion não é exclusivo para o torcedor do Fluminense, que terá um bônus especial de boas-vindas de 150% sobre o valor do primeiro depósito. Contudo, qualquer usuário pode explorar as apostas na Betmotion.

Algumas dicas importantes: em primeiro lugar, comece com pouco dinheiro. As apostas esportivas pertencem ao universo da renda variável. Além disso, mesmo que o seu depósito seja baixo, divida o capital em várias unidades, apostando no máximo uma delas por jogo. Desta forma, fica mais difícil “quebrar”.

Por fim, sempre use uma planilha para registrar as suas apostas. Essa é a melhor maneira de entender aqueles mercados que obtêm os melhores resultados. Aproveite para focar em campeonatos que você conhece bem as equipes, como o futebol brasileiro, facilitando o processo de análise.

Como funciona uma casa de apostas?

O crescimento das casas de apostas traz uma discussão comum sobre a dinâmica dessas empresas. Afinal, como funciona a Betmotion? Como ela pode pagar as apostas vencedoras? Como ela lucra a ponto de poder realizar investimentos em um grande time do futebol brasileiro?

Mais artigos abaixo

As casas de apostas trabalham com a oferta de mercados para que seus usuários possam investir. Se você acertar o seu palpite, é a Betmotion quem paga o seu prêmio. Por outro lado, caso a aposta seja perdida, então é a plataforma quem fica com o seu dinheiro.

É claro que as casas de apostas não estão sujeitas à sorte ou ao destino. Para evitar problemas para o próprio negócio, elas embutem uma margem de lucro nas cotações das partidas. Por isso aquela clássica frase de “a casa sempre vence” acaba sendo verdadeira. Ainda assim, as probabilidades oferecidas pela Betmotion são competitivas e permitem que o usuário seja lucrativo com seus palpites.