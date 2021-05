Benfica x Sporting: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico em Lisboa agita a penúltima rodada do Campeonato Português; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico em Portugal! Neste sábado (15), Benfica e Sporting duelam no estádio da Luz, a partir das 14h (de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada da Liga NOS. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Sporting DATA Sábado, 15 de maio de 2021 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Benfica quer o triunfo no clássico/ Foto: Getty Images

A ESPN Brasil é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (15), às 14h. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Benfica quer aproveitar o clássico para tentar impor a primeira derrota do rival na temporada, além de ganhar confiança para a disputa da final da Taça de Portugal, no próximo fim de semana. O time segue sem poder contar com André Almeida, Samaris e João Ferreira, lesionados.

Campeão português da temporada, o Sporting entra em campo buscando manter a sua invencibilidade no campeonato. Para o clássico deste sábado, o time não terá Feddal, suspenso, enquanto Tiago Tomas está fora por lesão e Pedro Porro é dúvida.

Provável escalação do Benfica: Leite; Verissimo, Otamendi, Vertonghen; Goncalves, Weigl, Pizzi, Grimaldo; Waldschmidt, Seferovic, Everton.

Provável escalação do Sporting: Adan; Inacio, Coates, Reis; Pereira, Palhinha, Mario, Mendes; Goncalves, Paulinho, Santos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 1 x 3 Benfica Campeonato Português 11 de maio de 2021 Benfica 1 x 1 Porto Campeonato Português 6 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO Vitória SC x Benfica Campeonato Português 19 de maio de 2021 12h (de Brasília) Braga x Benfica Taça de Portugal 23 de maio de 2021 16h30 (de Brasília)

SPORTING

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting 1 x 0 Boavista Campeonato Português 11 de maio de 2021 Rio Ave 0 x 2 Sporting Campeonato Português 5 de maio de 2021

Próximas partidas