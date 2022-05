Benfica x Porto: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Campeonato Português 2021/22

Benfica e Porto se enfrentam neste sábado (7), no Estádio da Luz, a partir das 14h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Porto DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (7), no Estádio da Luz.

MAIS INFORMAÇÕES

O Porto pode neste sábado (7), no clássico contra o Benfica, confirmar matematicamente o título do Campeonato Português. Para isso, basta empatar no Estádio da Luz

Atualmente, com 85 pontos (27 vitórias, quatro empates e uma derrotas), os Dragões possuem a vantagem de seis pontos para o Sporting, segundo colocado.

Do outro lado, o Benfica, com 71 pontos, é o terceiro colocado, registrando 22 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 74%.

O técnico Nelson Veríssimo, que assumiu o comando da equipe no meio da temporada após a demissão de Jorge Jesus, não será mantido no cargo. Roger Schimitd, que atualmente está no PSV, é o mais cotado para assumir o cargo.

Em 249 jogos disputados entre as equipes, o Porto registra 99 vitórias, contra 88 do Benfica, além de 62 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 0 x 0 Famalicão Campeonato Português 23 de abril de 2022 Marítima 0 x 1 Benfica Campeonato Português 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO P. Ferreira x Benfica Campeonato Português 15 de maio de 2022 A definir

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 1 x 0 Porto Campeonato Português 25 de abril de 2022 Porto 4 x 2 Vizela Campeonato Português 30 de abril de 2022

Próximas partidas