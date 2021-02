Benfica x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será nesta quinta-feira (18), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em encontro de equipes que fazem uma temporada cheia de altos e baixos, Benfica e Arsenal entram em campo nesta quinta-feira (18), no estádio da Luz, a partir das 14h55 (de Brasília), em jogo de ida válido pela segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Arsenal DATA Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Gunners querem o triunfo fora de casa/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENFICA

Em uma temporada cheia de altos e baixos, o Benfica quer mostrar a sua força na competição europeia. O time do técnico Jorge Jesus não terá André Almeida, Gilberto e Jardel, lesionados.

✍️ O avançado está no SL Benfica desde 2016/17.#MadeInBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) February 16, 2021

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Goncalves, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl, Pizzi; Nunez, Seferovic.

ARSENAL

Já o Arsenal também faz um ano irregular, mas busca avançar na Europa League. O time segue com dúvidas sobre as escalações de Partey e Tierney, que seguem no departamento médico. No ataque, Aubameyang está confirmado.

🔜 #UEL



📺 Watch the lads in training today at London Colney ahead of our trip to Rome to face Benfica 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 16, 2021

Provável escalação do Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Cedric; Xhaka, Ceballos; Saka, Smith Rowe, Pepe; Aubameyang.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 1 x 1 Moreirense Campeonato Português 14 de fevereiro de 2021 Estoril 1 x 3 Benfica Taça de Portugal 11 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO Farense x Benfica Campeonato Português 21 de fevereiro de 2021 17h15 (de Brasília) Arsenal x Benfica Liga Europa 25 de fevereiro de 2021 14h55 (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 2 Leeds Premier League 14 de fevereiro de 2021 Aston Villa 1 x 0 Arsenal Premier League 6 de fevereiro de 2021

Próximas partidas