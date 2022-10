Benfica x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta terça-feira (25), time português busca garantir a classificação às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na internet

De olho na classificação antecipada às oitavas de final, o Benfica recebe a Juventus nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela quinta rodada do Grupo H da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Com duas vitórias e dois empates na UCL, o Benfica divide a liderança do grupo com o PSG, com oito pontos cada. Caso vença a Juve nesta terça, avança de fase.

A equipe chega embalada com a vitória sobre o Porto por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Português. Para o confronto, o técnico Roger Schmidt deve manter David Neres no time titular no lugar de Julian Draxler, com lesão na coxa.

Do outro lado, a Juventus, na terceira posição com apenas três pontos (três derrotas e uma vitória), precisa da vitória para seguir lutando por uma classificação às oitavas.

Ainda sem Paul Pogba e Chiesa, Weston McKennie e Moise Kean podem seguir no time titular.

Na segunda rodada, o Benfica venceu por 2 a 1 em Turim.

Prováveis escalações

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Luis; Mario, Rafa, Neres; Ramos.

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Desfalques

Benfica

Morato e Draxler, lesionados, estão fora.

Juventus

Pogba, Chiesa, Di Maria, Paredes, Bremer e Mattia Di Sciglio, machucados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio da Luz – Lisboa, PT

• Arbitragem: SRDJAN JOVANOVIC (árbitro), UROS STOJKOVIC e MILAN MIHAJLOVIC (assistentes), MOMCILO MARKOVIC (quarto árbitro) e MARCO FRITZ (AVAR)