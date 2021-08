Belo Horizonte volta a proibir público nos estádios por descumprimento de protocolos

Após jogos com torcidas de Atlético-MG e Cruzeiro, prefeitura fecha estádios mais uma vez. Decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19

Após uma semana com o Mineirão aberto para receber as torcidas de Atlético-MG (contra o River Plate na Libertadores) e Cruzeiro (contra o Confiança, pela Série B), a Prefeitura de Belo Horizonte voltou atrás na decisão de liberar público nos estádios.

Segundo a própria Prefeitura, em nota divulgada neste domingo (22), uma reunião que aconteceria na segunda-feira com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol foi cancelada. A próxima edição do Diário Oficial do Município irá oficializar a proibição de torcida nos estádios da capital mais uma vez.

Tanto o jogo do Atlético quando o do Cruzeiro foram encarados como eventos-teste para o retorno definitivo das torcidas no estádio de Belo Horizonte. Horas depois do jogo do Galo, o prefeito e ex-presidente do clube Alexandre Kalil se mostrou indignado com as cenas fora e dentro do Mineirão.

"O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, porque o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, porque o prefeito burro é que aceitou que eles iam cumprir o compromisso que eles tinham com a prefeitura".

Foto: Pedro Souza / Atlético

A decisão de proibir a presença de público na capital mineira foi tomada após análise das duas partidas. Diante dos descumprimentos dos protocolos de segurança, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 proibiu, por enquanto, novos jogos com torcedores na cidade.

O Mineirão recebeu pouco mais de 17 mil pessoas na vitória atleticana contra o River Plate e cerca de 4 mil cruzeirenses no jogo entre Cruzeiro e Confiança. O número oficial da partida da Série B ainda não foi divulgado, os números são do jornal O Tempo.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Confira a nota da Prefeitura de Belo Horizonte:

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a reunião desta segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol, foi cancelada.

Será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município portaria que proíbe torcida nos estádios da capital.

Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas."