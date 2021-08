Jogo com torcida: como vitória do Atlético-MG no Mineirão pode mudar decisão em BH

Aglomeração de torcedores ao redor do estádio antes do duelo deixa o prefeito de BH assustado; situação pode tirar público novamente

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, disse ao jornal Bom Dia Minas que se preocupou com a grande aglomeração gerada no Mineirão na noite de quarta-feira (19), antes do jogo entre Atlético Mineiro e River Plate, pela Libertadores, que teve parte do público liberada para presença no estádio.

Kalil ainda comentou sobre usa paixão pelo Atlético, mas diz que entrou em desespero ao ver a cena da torcida aglomerada ao redor do estádio e não pretende ver a situação se repetindo: "Do jeito que está não vai ter, não".

"Primeiro, foi bom o resultado, todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém, mas quando eu vi aquela cena no Mineirão eu desesperei".

Sobre os torcedores, Kalil comenta também em relação a falta de colaboração das pessoas para que haja melhora: "A população tem que entender, a gente quer melhorar, quer ajudar, fazer tudo para melhorar para compensar tudo o que todo mundo passou, mas quem pode colaborar não colabora. Não foi isso que foi combinado."

"Estão enganados quem acha que 'é o Atlético, ele não vai fazer'. Não vai fazer, uma ova. Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte"

Kalil ainda reforça que no jogo entre Cruzeiro e Confiança, que também está previsto para ocorrer com torcida nesta sexta-feira (20), terá maior atenção para evitar aglomerações. O prefeito comenta também sobre a culpa do ocorrido ser parte dele: "Se foi evento teste como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo se for nesse molde".

"O que me entristeceu diante da minha alegria toda de ontem foram aquelas cenas horrorosas, irresponsáveis, porque o prefeito faz parte da irresponsabilidade, não estou jogando no colo de ninguém, porque o prefeito burro é que aceitou que eles iam cumprir o compromisso que eles tinham com a prefeitura".