Belgrano x River Plate ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Neste sábado (4), as equipes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Argentino; veja como assistir

Belgrano e River Plate se enfrentam na noite deste sábado (4), às 19h15 (de Brasília), no Gigante de Alberdi, pela 2ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Recém-promovido à elite do futebol argentino, o Belgrano estreou no torneio com um empate sem gols contra o Racing. Enquanto isso, o River Plate bateu o Central Córdoba por 2 a 0 em seu primeiro jogo no campeonato. Ambos jogaram fora de casa na primeira rodada.

Prováveis escalações

Escalação provável do Belgrano: Losada; Compagnucci, Rébola, Godoy, meriano, Diarte; Rojas, Longo, García; Zapellu e Vegetti.

Escalação provável do River Plate: Armani; Herrera, Maidana, Mammana, Casco; Pérez, Aliendro; Solari, Nacho, Paradela e Borja.

Desfalques

Belgrano

Sem desfalques confirmados.

River Plate

Kranevitter, López e Lecanda estão lesionados e de fora do jogo contra o Begrano.

Quando é?