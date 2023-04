Bayern de Munique x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na internet

Com uma missão difícil, o Bayern de Munique recebe o Manchester City na tarde desta quarta-feira (19), a partir das 16h (de Brasília), na Arena de Munique, em Munique, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Os Citizens venceram o primeiro confronto por 3 a 0. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming.

O Bayern de Munique entra em campo com a necessidade de ganhar por quatro gols de diferença para ficar diretamente com a vaga. Caso ganhe por três tentos a mais, os alemães levarão a decisão para os pênaltis. Marusic, Wanner, Neuer e Hernandez seguem sendo desfalques, enquanto Mane e Sane foram relacionados após se envolverem em suposta confusão no jogo de ida.

Do outro lado, o Manchester City tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por até dois gols de diferença para avançar. Com 11 gols na competição, Haaland está confirmado mais uma vez entre os titulares, enquanto Foden é a única baixa confirmada.

A campanha do Manchester City na Champions 2022/23

Sevilla 0 x 4 Manchester City - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Manchester City 5 x 0 Copenhagen - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

5 x 0 Copenhagen - terceira rodada, 5 de outubro de 2022 Copenhagen 0 x 0 Manchester City - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Borussia Dortmund 0 x 0 Manchester City - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Manchester City 3 x 1 Sevilla - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

Manchester City 3 x 1 Sevilla - sexta rodada, 2 de novembro de 2022
RB Leipzig 1 x 1 Manchester City - oitavas de final (ida), 22 de fevereiro de 2023

Manchester City 7 x 0 RB Leipzig - oitavas de final (volta), 14 de março de 2023

Manchester City 7 x 0 RB Leipzig - oitavas de final (volta), 14 de março de 2023
Manchester City 3 x 0 Bayern de Munique - quartas de final (ida), 11 de março de 2023

A campanha do Bayern de Munique na Champions 2022/23

Inter de Milão 0 x 2 Bayern de Munique - primeira rodada, 7 de setembro de 2022

Bayern de Munique 2 x 0 Barcelona - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

Bayern de Munique 5 x 0 Viktoria Plzen - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

5 x 0 Viktoria Plzen - terceira rodada, 4 de outubro de 2022 Viktoria Plzen 2 x 4 Bayern de Munique - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

- quinta rodada, 26 de outubro de 2022 Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão - sexta rodada, 1 de novembro de 2022

Bayern de Munique 2 x 0 Inter de Milão - sexta rodada, 1 de novembro de 2022
PSG 0 x 1 Bayern de Munique - oitavas de final (ida), 14 de fevereiro de 2023

Bayern de Munique 2 x 0 PSG - oitavas de final (volta), 8 de março de 2023

Manchester City 3 x 0 Bayern de Munique - quartas de final (ida), 11 de abril de 2023

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Desfalques

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Wanner e Gabriel Marusic estão no departamento médico.

Manchester City

Phil Foden segue no departamento médico.

Quando é?