Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo acontece neste domingo (14), pela segunda rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na TV e na internet

Bayern de Munique e Wolfsburg se enfrentam neste domingo (14), na Allianz Arena, a partir das 12h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

Após iniciar o campeonato de forma avassaladora, o Bayern quer o seu segundo triunfo consecutivo no campeonato. O time bávaro não tem problemas no elenco e a tendência é que o tecnico Nagelsmann mantenha a escalação da estreia.

Do outro lado, o Wolfsburg vem de empate na primeira rodada, e não poderá contar com Gerhardt e Wind, lesionados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Musiala, Muller, Gnabry; Mane.

Possível escalação do Wolfsburg: Casteels; Baku, Bornauw, Lacroix, Van de Ven; Arnold, Guilavogui, Svanberg; Wimmer, Nmecha, Marmoush.

Desfalques da partida

Bayern de Munique:

sem desfalques confirmados.

Wolfsburg:

Gerhardt e Windt: lesionados.

Quando é?

JOGO Bayern de Munique x Wolfsburg DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Arena, Munique - ALE HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 1 x 6 Bayern Bundesliga 5 de agosto de 2022 RB Leipzig 3 x 5 Bayern Supercopa da Alemanha 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bochum x Bayern Bundesliga 21 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília) Bayern x Monchengladbach Bundesliga 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Wolfsburg

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 2 x 2 Werder Bremen Bundesliga 6 de agosto de 2022 Wolfsburg 3 x 1 Kassel amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas