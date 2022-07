Bundesliga 2022/23: quando começa, onde assistir e os times do Campeonato Alemão

Uma das principais competições do futebol europeu já vai começar; veja tudo sobre a disputa

Dominado pelo Bayern de Munique nos últimos anos, o Campeonato Alemão se aproxima de mais uma temporada, sendo um dos primeiros campeonatos da Europa em 2022/23 a ter início.

Após três temporadas seguidas em que Erling Haaland e Robert Lewandowski foram dois dos destaques da competição, os atacantes deixaram seus clubes, e agora a Bundesliga terá espaço para novos protagonistas.

Pensando nisso, a GOAL te mostra todas as informações que você precisa sobre a nova temporada do Campeonato Alemão. Veja.

Quando começa e quando termina a Bundesliga 2022/23?

O Campeonato Alemão será um dos primeiros campeonatos europeus a começar na temporada de 2022/23, com o início marcado para o dia 5 de agosto.

A 34ª rodada, última do campeonato, está marcada para o dia 27 de maio de 2023. A tradicional pausa de inverno da Bundesliga será mais longa nesta temporada pela realização da Copa do Mundo, com o Campeonato sendo paralisado no dia 13 de novembro de 2022, e retornando apenas no dia 20 de janeiro de 2023.

Quais times vão disputar a Bundesliga em 2022/23?

Augsburg

Bayer Leverkusen

Bayern de Munique

Bochum

Borussia Dortmund

Borussia M'Gladbach

Eintracht Frankfurt

Freiburg

Hertha Berlin

Hoffenheim

Koln

Mainz 05

RB Leipzig

Schalke 04

Stuttgart

Union Berlin

Werder Bremen

Wolfsburg

Onde assistir aos jogos da Bundesliga 2022/23?

Seguindo o mesmo modelo de transmissões da temporada passada, a Band, na TV aberta, terá o direito de transmitir um jogo por rodada da competição, e as demais transmissões serão realizadas pelo Onefootball, na internet.