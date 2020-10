Barcelona e Real Madrid ensaiam nova disputa, agora por Alaba

Austríaco segue sem renovar com o Bayern de Munique e desperta o interesse dos dois gigantes espanhóis

David Alaba deve ser o próximo jogador que causará um duelo nos bastidores de e . O jogador de 28 anos está no último ano de contrato com o de Munique e uma renovação com o clube bávaro parece distante.

Como informou o Sport1, o zagueiro-lateral recusou uma proposta de 11 milhões de euros (e mais seis milhões de euros em bonificações) para seguir na . A informação é de que o jogador e seu estafe gostariam de receber mais, o que rendeu xingamentos de um diretor do clube.

Livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro, Alaba reacendeu um velho desejo dos gigantes espanhóis, que podem contratar um dos melhores defensores do mundo de graça.

O Barcelona já estava atrás de um novo zagueiro na última janela de transferências, já encerrada. Um dos alvos era Eric García, revelado em La Masia mas que hoje defende o . A negociação não foi bem sucedida e Ronald Koeman terá que trabalhar com Piqué e Lenglet, já que Araújo e Umtiti são opções que não agradam muito o holandês.

Ainda em julho de 2019, Alaba foi cotado pelo Barcelona como um possível reforço para a lateral esquerda. O clube catalão não conseguiu sua contratação e fechou com Junior Fripo.

Zinedine Zidane tem, no Real Madrid, Sergio Ramos, Raphael Varane e Éder Militão como opções para a zaga, e Alaba é visto como uma peça que completaria esse grupo de zagueiros.

Vale destacar que Alaba é lateral de origem. Porém, o Bayern sofreu muito com lesões na defesa na temporada passada e Hansi Flick transformou o austríaco em zagueiro. A mudança deu certo não só pela rápida adaptação do jogador na nova posição, mas pelo sucesso de Alphonso Davies, que passou da ponta para a lateral, na nova função.