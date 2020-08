Thiago no Liverpool ganha força: Bayern admite vender por 'preço justo'

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, afirmou que o clube bávaro estaria disposto a negociar Thiago Alcântara; Liverpool segue de olho

O interesse do Liverpool sobre Thiago Alcântara não é novidade. E aos poucos, a contratação do meia de 29 anos vai se tornando cada vez mais provável. Isso porque Karl-Heinz Rummenigge, CEO do de Munique, admitiu que o clube está disposto a vender o jogador por uma "taxa de transferência justa".

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Thiago tem apenas mais um ano de contrato para cumprir com os bávaros e Rummenigge já confirmou que o brasileiro naturalizado espanhol havia recusado a oportunidade de estender sua estadia na Allianz Arena. O jogador acredita que é hora de experimentar um novo desafio em sua carreira, após sete anos de sucesso na , onde conquistou sete vezes a .

Mais times

Jurgen Klopp, técnico dos Reds, já admitiu ser um grande admirador do futebol de Thiago, que se encaixaria perfeitamente no esquema do . Porém, o Bayern afirmar ainda não ter recebido nenhuma oferta pelo atleta, que está avaliado em cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 223 milhões na cotação atual).

A partir disso, Rummenigge comentou a situação de Thiago e sobre a possibilidade de o Bayern vender o jogador nesta janela de transferências.

"Sobre o Thiago, ele nos disse que queria tentar algo novo", admitiu o CEO do clube bávaro ao jornal alemão Bild. "Se um clube estiver disposto a pagar uma taxa de transferência justa, vamos trabalhar nisso".

Mais artigos abaixo

Mas enquanto o Liverpool não faz nenhuma proposta, Thiago segue no Bayern e trabalha para conquistar a Liga dos Campeões pelo clube alemão. No último final de semana, ele atuou durante 70 minutos na vitória dos alemães diante do Chelsea, por 4 a 1.

Agora, ele terá a chance de enfrentar sua ex-equipe, o - onde ganhou a Champions de 2010/11 -, na briga por uma vaga na semifinal da competição. A partida acontece na próxima sexta-feira (14), às 16h (de Brasília).