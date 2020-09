Thiago Alcântara no Liverpool: influência de Coutinho e elogios de Klopp

O meio-campista, vencedor da Liga dos Campeões com o Bayern, já mostra que pode melhorar ainda mais os Reds de Jurgen Klopp

Parece inacreditável, mas tudo indica que o vem ainda mais forte para 2020-21. Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

" target="_blank">Após uma temporada memorável, com campanha histórica na Premier League, o time comandado por Jurgen Klopp praticamente não perdeu ninguém, vê alguns jovens ganharem mais espaço e realizou contratações pontuais , com a cereja do bolo sendo Thiago Alcântara.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

Vencedor da Champions com o , o hispano-brasileiro fez uma reta final espetacular, foi um dos melhores em campo na final diante do e acertou com os Reds pela bagatela de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões, nas cotações atuais), em uma das maiores barganhas da atual janela de transferências europeia.

🎯 As melhores assistências de Thiago Alcântara na . O novo maestro do Liverpool! 👀 pic.twitter.com/dJOEM74l6H — Sala12 (@OficialSala12) September 19, 2020

A chegada de Thiago Alcântara dá ao Liverpool ainda mais uma opção para o meio de campo, junto de Fabinho, Wijnaldum - que pode ir para o Barcelona -, C. Jones, Henderson e Keita, entre outros. Um dos melhores do mundo em sua posição, com capacidade técnica inigualável, inteligência, poder de decisão e muito recurso.

E quem afirma isso é o próprio Jurgen Klopp, alguém que entende "um pouquinho" de futebol. O alemão foi só elogios para o brasileiro em sua primeira coletiva após o anúncio da contratação - segundo informações, foi o próprio treinador que "forçou" para a chegada do meio-campista - e deixou muito claro que está felicíssimo com sua nova opção.

"Um jogador como Thiago, que estava a tanto tempo no Bayern, normalmente está fora de alcance de qualquer time. Se o atleta não quer sair, é impossível contratar alguém tão bom de um time grande." declarou o técnico, dizendo não acreditar no tamanho da contratação que fez o Liverpool. "Conheço muita gente importante no Bayern que queria o manter desesperadamente. É entendível: ele é um jogador espetacular."

Mais artigos abaixo

Assim, Thiago Alcântara já começa sua carreira no Liverpool com um fã muito importante... e inspirações, digamos, "acertadas". O novo camisa 6 do clube falou com a imprensa e contou com quem falou para tomar um passo importante e decidir deixar a para acertar com o time de Merseyside.

"Antes de decidir, eu conversei com Philippe Coutinho e Xabi Alonso e eles me inspiraram a vir. Não só no aspecto esportivo mas também, familiar. Como é a cidade, o que fazer por aqui?" contou em entrevista à LFC TV. "Foi duro tomar a decisão, fiquei sete anos no Bayern. Mas desde que cheguei estou muito feliz com tudo, com a cidade, com o clube, com a torcida."