Bayern de Munique faz proposta por jovem brasileiro do Shakhtar Donetsk

Revelado pelo Coritiba, lateral-direito Dodô, de 21 anos, está avaliado em pelo menos 30 milhões de euros

O Bayern de Munique abriu negociações para contratar o jovem lateral-direito Dodô. A Goal apurou que o clube alemão já entregou uma proposta de 25 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk, que, por sua vez, quer receber pelo menos 30 milhões de euros.

Aos 21 anos, o defensor revelado pelo Coritiba e com rápida passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, está no futebol da Ucrânia desde o começo de 2018, quando foi comprado por aproximadamente 2 milhões de euros.

No Shakhtar, inicialmente, Dodô teve pouco espaço no time, mas assumiu recentemente a titularidade depois da chegada do português Luís Castro, que sucedeu o compatriota Paulo Fonseca, hoje na Roma.

Dodô, que tem contrato com os ucranianos até junho de 2020, atualmente está concentrado com a seleção brasileira pré-olímpica (sub-23).