Barcelona x Napoli: escalação, desfalques e mais da Europa League 21/22

Barcelona e Napoli entram em campo na tarde desta quinta-feira (17), no Camp Nou, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League.

O Barcelona, eliminado na fase de grupos da Champions League, quer mostrar que tem força para lutar pelo título e reforçou seu elenco.

Já o Napoli foi o primeiro colocado do grupo C e terá a vantagem de decidir o duelo na Itália.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Barcelona quer apagar a má campanha na Champions League sonhando com o título da Liga Europa.

A equipe não poderá contar com Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto, Ronald araujo e Balde, lesionados. Além disso, Lenglet e Memphis Depay, com problemas físicos, são dúvidas.

O time de Xavi pode ter Aubameyang surgindo como titular no ataque, ao lado de Adama Traore e Gavi.

Do outro lado, o Napoli também tem baixas para o duelo: Politano e Lozano estão machucados. Além disso, Tuanzebe, recém-chegado ao clube, não foi inscrito na competição.

O técnico Spalletti não deve fazer muitas mudanças na equipe titular, com Insigne e Osmhen confirmados no ataque.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen: Dest, Pique, Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Aubameyang, Gavi.

Possível escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

MELHORES DICAS E APOSTAS

O Barcelona é favorito contra o Napoli nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2 no triunfo dos culés, $ 3,50 no empate e $ 3,70 caso o time visitante vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11.

DESFALQUES

BARCELONA:

Umtiti, Sergi Roberto, Ansu Fati , Ronald Araujo e Balde: lesionados.

NAPOLI:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Barcelona e Napoli será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.