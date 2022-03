Barcelona joga a toalha e vê Mbappé a caminho do Real Madrid

A diretoria do Barcelona está convencida de que Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, jogará no Real Madrid na próxima temporada, conforme a GOAL pôde apurar.

"É muito difícil Florentino (Pérez) deixar escapar Mbappé. Eles devem ter assinado alguma coisa". Essa é a tese de um alto funcionário do Barcelona, ​​​​que está convencido, como todo o resto da diretoria do Camp Nou, de que o francês acabará atuando pelo rival.

A oferta que o PSG apresentou a Kylian Mbappé para renovar com a equipe da capital francesa, com quem o contrato termina em 30 de junho, parece não ter tornado o Barcelona nem quente nem frio nessa história. Na verdade, nem é a guerra deles.

Segundo alguns dirigentes do clube, em privado, contaram à GOAL, Mbappé é uma contratação que já é considerada fechada por Florentino Pérez, apesar do PSG tentar, de todas as formas, convencer o jogador a renovar.

A chegada de Mbappé ao Real Madrid é tida como certa e alguns arriscam a dizer que já existe até um acordo. Apesar disso, conforme a GOAL já noticiou, o Real Madrid assegura que não há acordo com o jogador, que nada foi assinado e que, portanto, não está fechado. No entanto, a confiança em poder contratá-lo na próxima janela é grande.

Sem pensar muito no que o Real Madrid fará, o Barcelona já está trabalhando duro para montar um elenco pronto para recuperar o prestígio perdido nos últimos anos. Por isso, e apesar de sua situação econômica, Erling Haaland, do Borussia Dortmund, ainda está sendo considerado pela diretoria do clube espanhol.

Como todos sabem, esta é uma operação complicada e que precisa de um sincronismo perfeito para conseguir um acordo. Primeiro, o Barcelona precisa concluir a venda de ativos importantes do clube, como 49% da produtora de conteúdo audiovisual, a Barça Studios, e a entrada de capital se um acordo for assinado com CVC e La Liga.

Além disso, o time precisa trabalhar na redução salarial e a saída de alguns jogadores com altos salários, como Samuel Umtiti, Sergi Roberto e o goleiro brasileiro Neto. Se tudo isso acontecer - algo que o clube vê como difícil - a contratação de Haaland pode ser resolvida.

O Barcelona, por sua vez, trabalha para reforçar outros setores da equipe para Xavi Hernández. Por exemplo, a defesa. Cada gol sofrido pelo time espanhol, vira um sacrifício nos bastidores.

Para isso, Mateu Alemany, diretor esportivo do clube, deve colocar prioridade máxima nessa posição para fechar o mais rápido possível a contratação de vários jogadores que podem ficar sem contrato ao fim da temporada, como César Azpilicueta e Andreas Christensen, ambos do Chelsea.

A equipe, ainda assim, mantém o interesse no meio-campista Franck Kessié, que está no Milan. O jogador marfinense é bem avaliado no Barça como alguém que apresenta um bom ritmo de jogo e traria um perfil muito diferente - forte, intenso e com muita chegada - dos atuais meio-campistas do time.