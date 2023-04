Barcelona x Girona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (10), pela 28ª rodada da La Liga; veja como acompanhar na internet

O Barcelona recebe o Girona na tarde desta segunda-feira (10), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Barcelona entra em campo buscando mais uma vitória para ficar cada vez mais perto do título. O Barça está na liderança, com 71 pontos e segue com o departamento médico cheio. A equipe de Xave Alonso vem de eliminação na Copa do Rei para o rival Real Madrid.

Do outro lado, o Girona está em 11º lugar, com 34 pontos. O time visitante também tem desfalques por lesão, enquanto o brasileiro Reinier está suspenso.

Escalações

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Kounde, Alonso, Alba; Roberto, Busquets, Gavi; Fati, Lewandowski, Raphinha.

Girona: Gazzaniga; A Martinez, Bueno, D Lopez, J Hernandez; Romeu, A Garcia, Martin; Tsygankov, Castellanos, Villa.

Desfalques

Barcelona

Ousmane Dembele, Pedri, Andreas Christensen e Frenkie de Jong seguem no departamento médico.

Girona

Borja Garcia, Joel Roca, Alexander Callens, Yangel Herrera e Ibrahima Kebe estão lesionados.

Quando é?