Barcelona e PSG começam a se acertar sobre Neymar, mas acordo ainda está distante

Apesar do relacionamentos deteriorado entre PSG e Barça, o time francês teria concordado em incluir jogadores como moeda de troca por Neymar

MERCADO

O futuro de Neymar no poderá ser definido nos próximos dias. Nesta terça-feira (13), uma comitiva do formada pelo empresário Javier Bordas, o secretário técnico Eric Abidal e o especialista no mercado brasileiro, André Cury, embarcaram a Paris para formalizar o primeiro contato oficial pelo futuro do atacante. Ambos os clubes tomaram posições, mas o acordo ainda estaria longe de ser feito, segundo apurações da Goal .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O recebeu a delegação do Barcelona e pela primeira vez, o clube foi receptivo para incluir atletas do time espanhol como moeda de troca na operação. O principal nome envolvido foi Philippe Coutinho, oferecido também ao Bayern de Munique.

Em todo caso, o Barcelona segue relutante em oferecer grandes quantias de dinheiro ao PSG por Neymar, o que contribui para a distância de um possível acordo. Porém, após mais de um mês, é possível falar oficialmente sobre o início das negociações, com um Barcelona se movendo para definir o futuro de Neymar e um PSG receptivo para ouvir ofertas.

O PSG, em todo caso, abriu as portas para a incorporação de Coutinho, mas espera que o Barcelona complete sua proposta com outros nomes além de uma quantidade significativa. Até então, o PSG demonstrou interesse em Ivan Rakitic e em Nélson Semedo.

Vale lembrar que na próxima sexta-feira (16), o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reunirá com o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, para a reunião do TCE em . Desta forma, a negociação poderá entrar numa fase ainda mais decisiva, uma vez que o presidente do Barça é o maior defensor do retorno de Neymar ao clube.