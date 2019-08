Com Bayern de olho, Barcelona já aceita emprestar Philippe Coutinho de graça

Também opção para o PSG, atacante brasileiro está na lista de negociáveis 'com urgência' no clube catalão

O de Munique hoje é o mais sério candidato a garantir a contratação de Philippe Coutinho. A Goal apurou que o , apesar de sonhar com uma venda, já avisou que aceita emprestar de graça o atacante, com opção de compra pré-estabelecida.

Para fechar com o brasileiro, visto como um bom nome para surprir as recentes saídas de Franck Ribéry e Arjen Robben, o clube alemão, por sua vez, precisaria assumir integralmente o salário: pouco mais de 11 milhões de euros (R$ 48 milhões) por temporada.

Os representantes de Coutinho, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, já foram procurados pela diretoria do Bayern, que, neste momento, está estudando a situação. Há cautela do lado alemão, uma vez que o jogador chegaria para ser um dos mais bem pagos do elenco, abaixo apenas dos ídolos Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.

Inicialmente, a ideia do Barça era negociar o atacante de 27 anos com o futebol inglês, mas não obteve sucesso. Agora, tem pressa para resolver o futuro do atleta, que perdeu espaço no time com a chegada de Griezmann.

O , vale destacar, ainda é uma opção para o Philippe Coutinho, num negócio envolvendo Neymar. Porém, o Barcelona sabe que os franceses querem sobretudo dinheiro, além de terem a preferência de um acordo com o .

Contratado pelo clube catalão em janeiro de 2018, por 160 milhões de euros, o atacante tem contrato até junho de 2023.