Barcelona confirma lesão de Coutinho: por quanto tempo o brasileiro será desfalque?

No último jogo do ano, contra o Eibar, o meia deixou o campo com dores no joelho esquerdo e preocupa o Barça

O ano de 2020 não foi nada fácil para o . Com mais más notícias do que boas, o clube termina o decepcionante ano fora da zona de classificação para as ligas europeias e com uma péssima confirmação vinda do departamento médico. Philippe Coutinho está lesionado e deverá passar por cirurgia.

No encontro contra o , nesta terça-feira (29), que terminou empatado por 1 a 1, Coutinho deixou o gramado já nos acréscimos do segundo tempo sentindo dores no joelho esquerdo. O brasileiro, que entrou no decorrer do jogo, se machucou sozinho.

Na manhã desta quarta-feira (30), o clube catalão confirmou a lesão do brasileiro. Após a realização de exames médicos, foi diagnosticado uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo do jogador. Coutinho será submetido a uma artroscopia nos próximos dias. O clube não estipulou um prazo para a volta do atleta.

🚨 Comunicado Médico



Exames realizados hoje detectaram uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo de @Phil_Coutinho. O jogador brasileiro será submetido a uma artroscopia nos próximos dias. pic.twitter.com/7FBXwZKG6t — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 30, 2020

Embora não seja titular do time blaugrana, Coutinho foi muito utilizado por Ronald Koeman. Até o El Clássico, o brasileiro era titular do time e já havia anotado quatro gols. No entanto, se lesionou no encontro com o e quando retornou, não conseguiu desempenhar o mesmo bom futebol, perdendo espaço para outros jogadores no meio campo e no ataque, como Pedri, Pjanic e Trincão.

Com alto salário e baixo rendimento dentro de campo, a saída de Coutinho em janeiro não era descartada internamente. Lesionado, é provável que o brasileiro não deixe a Catalunha tão cedo.

O Barcelona termina 2020 na sexta colocação na tabela da , com 25 pontos em 15 partidas. São sete pontos de diferença para líder e vice-líder, e Real Madrid, respectivamente. Os colchoneros ainda têm dois jogos a menos na competição.