Balotelli no Flamengo: atacante volta a cogitar Rubro-Negro após fala racista na Itália

A passagem do atacante pelo Brescia pode estar perto do fim; Galatasaray, da Turquia, é outro clube cogitado

Mario Balotelli passa por um momento delicado em sua carreira. Lidando com diversos insultos racistas nos estádios italianos, o casamento entre o atacante e o Brescia parece já com os dias contados. E o voltou a ser uma opção para o atacante.

Nos últimos dias, Balotelli teve que lidar não só com o afastamento dos treinamentos e do jogo do Brescia contra a , mas também com uma fala racista do próprio presidente de seu clube, Massimo Cellino: "É negro, está trabalhando para clarear, mas está com dificuldade", disse.

A frase foi entendida pelo clube como uma "piada" feita pelo presidente, mas Balotelli levou o assunto muito a sério. Ele tem sido alvo de atos racistas na , como no jogo contra o Verona, quando foi vaiado e insultado pela torcida adversária. Na ocasião, ele ameaçou deixar o campo, a partida foi interrompiada até que os torcedores parassem com tais atitudes.

Balotelli chegou ao Brescia na última janela de transferências. O clube fica na região onde o jogador cresceu na infância e ele queria retornar para a Itália naquele momento para ficar mais perto de sua família, principalmente de sua mãe. E ela pode ser peça-chave para convencer o atacante a não deixar o atual time.

Mas já em janeiro, quando o mercado reabre, ele pode optar por deixar o clube. Mino Raiolla, agente do jogador, já está de olho em clubes onde Balotelli pudesse jogar. E o Flamengo voltou a ser cogitado pelo empresário. Antes de chegar com o atual clube, Balotelli e Flamengo conversaram sobre um possível vinda do atacante, mas não houve acordo. Outra possibilidade estudada por Raiolla é o , da , onde joga Falcao García.