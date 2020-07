Bale pode deixar o Real Madrid - mas vai cobrar cada centavo que lhe resta no contrato

Contrato do galês é válido até 2022 e custa uma boa quantia aos cofres merengues; enquanto isso, Zidane já mostrou que não pretende utilizar o jogador

A relação entre Gareth Bale e não é das mais tradicionais. Enquanto o clube brigava pelo título de , o galês foi visto diversas vezes brincando e 'relaxando' no banco de reservas, aparentemente sem se preocupar com a situação do time ou com o fato de não estar jogando. Com isso, sua saída de Madrid é cada vez mais especulada. E ao que tudo indica, Bale até pode deixar o Real, mas cobrará caro por isso.

De acordo com informações do jornal As, da , o jogador não pretende perdoar nenhum centavo de seu robusto contrato, que é válido até 2022 e custa aos cofres merengues 14,5 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 87 milhões) por temporada.

Para o Real Madrid, isso representa um total de 60 milhões de euros (R$ 360 milhões), com os impostos, até o final do contrato do jogador.

Enquanto isso, Zidane não pretende mais utilizar Bale, o que ficou claro nas últimas partidas de La Liga, e já teria notificado tanto o clube quanto o próprio jogador.

"Bale está encantado com a idéia de continuar mais dois anos em Madri. Ele está feliz na Espanha. Ele e sua família”, contou Jonathan Barnett, empresário do galês, ao As. “É uma pena que o Madrid esteja desperdiçando a possibilidade de usá-lo, porque ele é um profissional e continua treinando bem”, destacou.

No verão passado, Bale estava perto de ir para a . O Jiangsu Suning queria fazer dele o jogador mais bem pago do mundo, mas não estava disposto a pagar pela transferência. Então, o Real preferiu desistir da operação, pensando que ainda poderia receber algum dinheiro em uma negociação futura. Mas naquele momento a situação de Bale era diferente.

Agora, é extremamente difícil encontrar um clube disposto a pagar a quantia que o jogador de 31 anos recebe em Madrid. "E um empréstimo não é uma opção para um jogador de seu status", reconhece Barnett.

No momento, a única opção que parece poder atrair o galês seria uma transferência à MLS, dos .

"Há muitos jogadores que querem ir para lá agora. É algo que me interessaria. Além disso, adoro ir a Los Angeles de férias. Eu jogo muito golfe lá”, disse o atacante recentemente a respeito de um possível interesse de clubes norte-americanos.

Para o Real Madrid, isso também seria um sonho.