Procura-se Bale: atacante já não é nem relacionado e "some" no Real Madrid

Em meio à arrancada para o título espanhol, galês saiu de vez dos planos do técnico Zidane e deve ser negociado

Gareth Bale chegou ao com o peso de contratação mais cara do futebol à época (100 milhões de euros) e teve grandes momentos nestes seis anos e 15 títulos com a camisa do clube. Mas seu final de trajetória vem ganhando ares melancólicos.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Depois de uma primeira parte de temporada abaixo das expectativas, o galês deu sinais nos treinos de que poderia recuperar o melhor nível na retomada do futebol pós-pandemia. Mas aconteceu o contrário - e o atacante simplesmente foi saindo de vez dos planos do técnico Zinedine Zidane.

Mais times

Bale não atuou um minuto sequer nos últimos seis jogos do Real de - justamente na arrancada definitiva dos merengues rumo ao 34º título nacional. Na vitória sobre o , a imagem do jogador, que já não andava muito boa, ficou ainda pior depois que ele foi flagrado nas arquibancadas aparentemente dando um cochilo.

Ao todo, o galês atuou em 16 jogos de La Liga nesta temporada, com só dois gols e uma assistência (ele não marca desde setembro do ano passado). Na volta do futebol, foram só 100 minutos em campo - um como titular e outro entrando ao longo da partida - sem gols e nem assistências.

Muito pouco para o atleta que ainda é o mais bem pago do Real (seu salário seria de 17 milhões de euros por temporada). Bale dá sinais de que não tem interesse de ficar no Bernabéu (a Inglaterra é o seu destino mais provável) e Zidane comprova que o clube também não conta com ele.

Polêmica: pediu para não jogar?

Com o título já assegurado, Bale poderia ao menos ter uma despedida do Espanhol neste domingo, quando o Real cumpre tabela contra o . Mas o galês sequer foi relacionado por Zidane para a partida.

De acordo com a rádio espanhola Onda Cero, o próprio Bale teria pedido para ficar de fora - assim como recentemente fez James Rodríguez, outro que está de saída do Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Gareth Bale and James Rodriguez have both been left out of Real Madrid's squad for their final league game of the season 👋 pic.twitter.com/BVrUNbxYnS — Goal (@goal) July 18, 2020

Consultado pelo jornal AS, o estafe do atleta disse que não comentaria a informação. Já o Real informou que o atacante foi barrado por decisão de Zizou.

Depois de enfrentar o Leganés, o Real vai se preparar para enfrentar o , no dia 7 de agosto, no jogo de volta das oitavas de final da Champions. Tudo indica que Bale vai continuar desaparecido e não ajudará a equipe a tentar reverter a vantagem dos ingleses, que venceram a ida por 2 a 1.