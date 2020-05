E o Real se anima: Bale se diz interessado em jogar na MLS

Galês elogiou a liga de futebol dos Estados Unidos e não descarta mudança no futuro próximo

Em meio à pandemia, Gareth Bale também começou a analisar seu futuro e, em declarações ao 'The Hat-Trick', abriu uma porta para deixar o e continuar sua carreira nos .

"A me interessaria. É uma liga que está crescendo e continua a se desenvolver. Muitos jogadores querem ir para lá agora. Definitivamente, é algo que me interessaria. Além disso, adoro ir a Los Angeles de férias. Eu jogo muito golfe quando vou para lá", revelou.

O atacante também analisou o seu momento atual no Real Madrid: "converso muito com Luka (Modric). Nós nos conhecíamos por estarmos juntos no por cinco anos e estamos aqui por mais sete. Então é claro que me dou muito bem com ele. Eu também falo muito com Kroos. Eu me dou bem com quase todo mundo, mas para ser sincero, especificamente com eles.”

Mais times

Bale ainda admitiu que tem sido "complicado lidar com a pressão e com todas as críticas negativas" de que tem sido alvo no Real Madrid: "Se você for bem preparado para isso e não pensar muito, podes relaxar e dar o seu melhor em campo".

Com 30 anos, Gareth Bale conquistou quatro com o Real Madrid, marcando gols em duas finais. Até o momento, são 249 jogos e 105 gols com a camisa do clube merengue.