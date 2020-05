Newcastle pode pagar 60 milhões de euros por Gareth Bale

Em baixa no Real Madrid, Gareth Bale aparece como mais um dos alvos do Newcastle, ao lado de Griezmann, Philippe Coutinho e Pochettino

Com a possibilidade de se tornar o mais novo rico do futebol, o segue de olho no mercado para contratar grandes estrelas e figurar como um dos grandes times da Europa. O novo alvo do time é Gareth Bale, do .

É verdade que a crise do novo coronavírus certamente irá impactar a próxima janela de transferências e reduzir o preço de muitos atletas. Mas até por isso, o clube inglês pode aproveitar a oportunidade para contratar grandes jogadores a preços mais baixos do que o normal. Segundo a FourFourTwo, o clube pode oferecer algo entre 50 e 60 milhões de euros para tirar o galês da (valores entre R$ 313 e 376 milhões).

Além de Bale, Griezmann e Philippe Coutinho e Mauricio Pochettino estão entre os alvos do Newcastle, que pretende estar entre as principais equipes da Europa nos próximos cinco anos.

Contratado a peso de ouro em 2013, para ser a grande estrela do Real Madrid ao lado de Cristiano Ronaldo, o galês até teve um bom início pelo clube, mas suas últimas temporadas deixaram muito a desejar.

Com um dos maiores salários do elenco e com bom valor de mercado, a venda do atacante certamente seria vantajosa para o clube merengue. Além disso, Bale com certeza não está entre os jogadores preferidos de Zinedine Zidane, e com contrato válido até 2022, ele poderia deixar o clube em breve por baixas quantias ou até mesmo de graça.

Cabe destacar que o jogador despontou justamente atuando pela Premier League, no . Na época, o jogador era um dos maiores destaques da liga inglesa e aparecia no cenário internacional como uma das grandes promessas do futebol mundial. Portanto, um retorno à também poderia ser interessante para o jogador, que atualmente amarga a reserva da equipe de Zidane.

A revista inglesa também garante que Bale interessa seu ex-clube, os Spurs. Mas quem também observa a situação do jogador é a Inter Miami, de David Beckham.

Nas últimas temporadas, Bale vem sofrendo com lesões e vê a concorrência por uma vaga na equipe titular ser cada vez maior. A saída do galês também pode ser importante para o Real Madrid seguir em busca de seus grandes alvos, Haaland e Mbappe.

Mas enquanto o futuro de Bale não é resolvido, o Real Madrid se prepara para o retorno de La Liga. O clube já retomou suas atividades e aguarda o aval das autoridades para a volta da competição.