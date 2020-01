Bale não sai por empréstimo, diz empresário: "isso é ridículo"

O empresário do jogador falou sobre os rumores de que o galês vai deixar o Real Madrid

As especulaçõe de que Gareth Bale vai deixar o acontecem há algum tempo, e são reforçadas pela relação conflituosa que o jogador tem que o técnico merengue, Zinedine Zidane.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Um possível empréstimo para que o galês voltasse a atuar pelo era a principal especulação sobre o jogador do Real. , Inter Miami e LA Galaxy também foram colocados como possibilidade de destino para Bale.

No entanto, durante um evento da Associação Agente de Futebol (AFA), Jonathan Barnett, responsável pela carreira de Bale, falou sobre o futuro do craque madrilenho.

Mais artigos abaixo

Segundo Barnett, não houveram conversas para a mudança do galês para o Tottenham, nem mesmo por empréstimo: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Porque é que um dos melhores jogadores do mundo iria ser emprestado? Isso é ridículo”.

“No momento ele joga pelo Real Madrid e ainda tem dois anos e meio de contrato. Ele está feliz e esperamos que ganhe mais algumas coisas com o Real Madrid”, completou Barnett.