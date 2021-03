Bale demorou para engrenar no Tottenham? "Perguntem ao Real Madrid", provoca Mourinho

Para o treinador, os Blancos são culpados pela falta de ritmo do jogador, que atrapalhou seu início no Spurs

Gareth Bale finalmente está se encaixando no Tottenham. O galês tem feito bons jogos ultimamente, algo que não vinha acontecendo desde que ele voltou ao clube, e isso por culpa do Real Madrid, segundo José Mourinho.

Os últimos meses de Bale no Real Madrid foram bastante complicados. O jogador não vinha sendo utilizado por Zinedine Zidane, teve participação mínima na campanha do título espanhol na última temporada e acabou se "rebelando" contra o clube, até que foi emprestado de volta ao Tottenham.

Foto: Captura Gol

Muita expectativa foi colocada na volta de Bale para o time que o projetou para o mundo. No entanto, o começo de sua passagem foi decepcionante. O galês pouco jogava e, quando estava em campo, não era de grande importância para o time de José Mourinho. Nos últimos jogos, porém, o atacante parece um novo homem - já são quatro gols marcados em quatro partidas.

Mas a demora para que Bale engrenasse, para Mourinho, é culpa do Real Madrid, que o fez perder o ritmo de jogo depois de tanto tempo parado. "Nos dois últimos anos, ele teve aquilo que teve no Real Madrid (pouca regularidade). Pergunte a eles. Talvez eles respondam e consigam perceber melhor por que é que ele demorou tanto tempo a chegar a este nível", disse o treinador em uma coletiva de imprensa.

E, apesar de algumas desavenças entre o jogador e o técnico, Mourinho atribui ao galês o mérito para sua melhora dentro de campo: "Talvez o fato de ter sido paciente tenha sido a principal razão para Bale ter atingido o nível que demonstrou nas últimas duas semanas".

Ao todo, Bale tem 20 jogos com a camisa dos Spurs nesta segunda passagem pelo clube. São oito gols marcados - sendo quatro deles nas últimas quatro aparições -, além de duas assistências dadas. A sequência positiva começou com um gol contra o Wolfsberger, no jogo de ida da Liga Europa. Na volta, contra o mesmo adversário, anotou um tento impressionante e, no jogo seguinte, pela Premier League, contra o Burnley, marcou duas vezes.

Bale tem chance de conseguir fazer sua terceira partida seguida pela Premier League, algo que ainda não aconteceu desde o seu retorno, no início da temporada. Apesar de Mourinho não ter confirmado que o galês enfrentará o Fulham, garantiu que ele continua em seu auge físico após a sequência de jogos.