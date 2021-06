Bahia x Vila Nova: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), em Pituaçu, pelo segundo jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem no confronto, após venceu a partida de ida por 1 a 0. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Vila Nova DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Pituaçu, Salvador - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto árbitro: Josue Reis de Jesus Junior (BA)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Divulgação Bahia

SporTV e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ter ganhado o duelo de ida por 1 a 0, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira com a vantagem do empate. Nino Paraíba, Juninho e Daniel estão fora do duelo por suspensão pelo STJD, enquanto Pablo, por quaestão contratual, e Maycon Douglas, que já atuou na Copa do Brasil pelo ABC, também não podem jogar.

🔵🔴⚪ Sete de junho de 2021 no CT Evaristo de Macedo #BBMP pic.twitter.com/LghMssvzyy — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 8, 2021

Do outro lado, o Vila Nova precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar, ou por um a mais para levar a decisão às penalidades.

Quarta-feira tem @CopadoBrasil! 💪🇦🇹



Desta vez o Vila Nova vai a Salvador, para enfrentar o Bahia, pelo jogo da volta da terceira fase.



📸: Heber Gomes pic.twitter.com/ekbsVPCTEU — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) June 7, 2021

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus, Renan Guedes, Conti, Juninho, Matheus Bahia, Patrick de Lucca, Daniel, Thaciano, Rossi, Thonny Anderson e Rodriguinho.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy, Pedro Bambu, Renato Silveira, Walisson Maia, Willian Formiga, Dudu, Arthur Rezende, Renan Mota, Johnatan Cardoso, Kelvin e Henan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

VILA NOVA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Vila Nova Série B 6 de junho de 2021 Vila Nova 0 x 1 Bahia Copa do Brasil 1 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x CSA Série B 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) Náutico x Vila Nova Série B 9 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 3 Bahia Brasileirão 5 de junho de 2021 Vila Nova 0 x 1 Bahia Copa do Brasil 1 de junho de 2021

Próximas partidas