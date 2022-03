Bahia x Sport Recife: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Sport neste sábado (5), às 17h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Com 10 pontos, o Tricolor é o quarto colocado do grupo B, enquanto o Leão está em terceiro lugar do grupo A, com 8 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Bahia segue sem poder contar com Danilo Fernandes, que ainda não treinou após ter sido ferido em ataque ao ônibus do clube.

Outra baixa no Tricolor é Patrick de Lucca, suspenso. Já o zagueiro Luiz Otávio está recuperado de lesão e foi relacionado.

O Sport vai a campo neste sábado sendo comandado pelo auxiliar César Lucena, após a demissão do técnico Gustavo Florentín, devido a eliminação na Copa do Brasil.

Sander e William Oliveira estão suspensos, enquanto Everton Felipe e Alan estão machucados. .

Possível escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Borel, Ignácio, Gustavo Henrique (Luiz Otávio) e Luiz Henrique; Rezende, Willian Maranhão e Daniel; Marco Antônio (Ronaldo), Raí Nascimento e Rodallega.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Lucas Hernández (Alemão); Pedro, Ronaldo (Denner) e Blas Cáceres; Jáderson, Luciano Juba e Parraguez (Rodrigão).

DESFALQUES

BAHIA:

Danilo Fernandes: lesionado.

Patrick: suspenso. SPORT:

Sander e William Oliveira: suspensos.

Everton Felipe e Alan: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Sport será transmitido pelo SBT, na tv aberta, pelo Nordeste FC e pelo Tik Tok, na internet. Na Goal, o torcedor acompanha os lances em tempo real.