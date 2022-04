Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (8), na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 8 de abril de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (8), na Arena Fonte Nova.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está voltado para a estreia na Série B com um único objetivo: alcançar o acesso após dois anos consecutivos na segunda divisão.

Do outro lado, o Bahia entra em campo pressionado após a queda precoce no Baianão e na Copa do Nordeste (não passou da primeira fase). Até o momento, registra sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

"Acho que sim [as eliminações aumentam a responsabilidade]. Tem que aumentar. A gente sabe que foi um erro ser eliminado das competições. Sabemos da responsabilidade que temos. É muito importante começar com o pé direito e dar uma volta na página. É esquecer um pouco o tema dos [outros] campeonatos.", afirmou o atacante Hugo Rodallega.

Na temporada passada, o Bahia encerrou o Brasileirão na 18ª posição, com 43 pontos (11 vitórias, dez empates e 17 derrotas).

Histórico geral do confronto

Em 53 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro leva vantagem. São 29 vitórias da Raposa, 12 empates e 12 vitórias do Bahia.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 0 Conquista Baiano 16 de março de 2022 Sergipe 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Bahia Série B 15 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Bahia x Azuriz Copa do Brasil 19 de abril de 2022 19h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic 1 x 2 Cruzeiro Campeonato Mineiro 26 de março de 2022 Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 2 de abril de 2022

Próximas partidas