Bahia x Ferroviário-CE ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela segunda rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Salvador, o Bahia recebe o Ferroviário-CE na noite deste sábado (4), às 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball (pago), na internet.

Diante de sua torcida, o Bahia tenta se recuperar da derrota no primeiro jogo para somar 3 pontos no Nordestão. O time é o quarto colocado do grupo B, ainda sem pontuar. Danilo Fernandes, Resende e Chávez continuam no departamento médico.

O Ferroviário, por sua vez, é o vice-líder do grupo A, com 3 pontos. A equipe cearense não confirmou desfalques, mas promete dar trabalho ao rival.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Biel e Ricardo Goulart.

Escalação do provável do Ferroviário-CE: a confirmar.

Desfalques

Bahia

Rezende, Chávez e Danilo Fernandes estão lesionados.

Ferroviário-CE

Sem desfalques confirmados.

Quando é?