Bahia x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 34ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia recebe o Brusque na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há cinco jogos no campeonato, o Bahia está na terceira posição com 53 pontos, mas vê no retrovisor os rivais se aproximarem. O Tricolor tem dúvida quanto às condições físicas de Davó, enquanto Matheus Teixeira e Matheus Bahia seguem no departamento médico, e Emerson Santos, cumpre suspensão nesta rodada.

O Brusque, por outro lado, está na zona de rebaixamento, em 19º lugar com 31 pontos, e não vence e não marca gols há cinco jogos. Desta forma, o time catarinense tem urgência em somar pontos para continuar com chances de permanecer na Série B. Airton, Balotelli, Álvaro, Ianson e Zé Mateus, no departamento médico, e Fernandinho, suspenso, são as ausências.

Escalações:

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus; André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca (Rezende), Mugni, Ricardo Goulart e Daniel; Jacaré e Rodallega.

Escalação do provável BRUSQUE: Belliato; Pará, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Luiz Antônio e Diego Jardel; Paulo Baya, Crislan e Mascote.

Desfalques

Bahia

Matheus Teixeira e Matheus Bahia, no departamento médico, e Emerson Santos, suspenso, são as ausências no Tricolor.

Brusque

Airton, Balotelli, Álvaro, Ianson e Zé Mateus, no departamento médico, e Fernandinho, suspenso, são os desfalques da equipe catarinense.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: na Arena Fonte Nova, Salvador - BA

• Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro (árbitro), Christian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa (assistentes), Emerson Ricardo de Almeida Andrade (quarto árbitro) e Marco Aurelio Fazekas Ferreira (AVAR)