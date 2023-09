Avaí x Novorizontino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (11), na Ressacada; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Novorizontino se enfrentam na noite desta segunda-feira (11), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Garantido na Série B, o Novorizontino agora tem como meta o acesso. Com 45 pontos conquistados, a equipe comandada por Eduardo Baptista tem como objetivo somar o máximo de pontos possíveis para conquistar a vaga para a Série A de 2024.

"A partir de agora é outro campeonato para nós. Até fazer os 45 pontos tinhamos um alvo, agora nós temos jogos. Será um Campeonato Paulista, onde tem que fazer 18 pontos para classificar. Sabemos bem que todo ponto é importante, vamos buscar a vitória mas o ponto é importante e a somatória deles lá no final. Está tudo muito acirrado, se uma rodada ou outra você está dentro ou fora, o importante é não perder o foco, não deixar de pontuar, para que no final você possa estar ali brigando por um espaço", afirmou o técnico.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Avaí, com 27 pontos, luta contra o rebaixamento. Com 34% de aproveitamento na Série B, a equipe vem de derrota para o Atlético-GO por 2 a 0. No primeiro turno, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Novorizontino.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Igor, Alan Costa, Douglas e Cortez; Xavier, Rafael Gava e Jean Cleber; Gabriel Poveda, Pottker e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca.

Novorizontino: Jordi, Ligger, Adriano Martins, Reverson, Geovane, Zé Mateus, Rômulo , Marlon, Léo Tocantins, Aylon, Jenison. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Avaí

Didi, Guilherme Santos, Waguinho, Roberto, Giovanni e Júlio César, lesionados, são desfalques.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?