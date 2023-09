Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atravessando momentos opostos na temporada, Avaí e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste sábado (2), a partir das 15h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem perder há seis jogos, com quatro empates e duas vitórias, o Avaí segue na luta contra o rebaixamento. No momento, a equipe ocupa a 15ª posição, com 27 pontos. Para o confronto, o técnico Eduardo Barroco não poderá contar com Natanael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas Eduardo, Pottker, Cortez e Denilson retornam.

Do outro lado, o Atlético-GO, com 38 pontos, está a seis do Criciúma, equipe que fecha o G-4. Mesmo diante do atual período difícil enfrentado pelo adversário, o treinador Jair Ventura rejeita a ideia de haver um favoritismo do Dragão.

"Será mais um grande desafio. Não acredito em facilidade em nenhum momento. O Avaí tem seus objetivos dentro da competição. Quer sair lá da parte baixa da tabela e tem uma boa equipe. Então, acredito em mais um jogo equilibrado, como têm sido todos os nossos jogos na Série B. Jogos bem difíceis. Os que ganhamos ou os que empatamos. Esperamos um jogo difícil, mas queremos manter nossa invencibilidade. Já são quatro jogos sem perder e três sem tomar gol", afirmou o treinador.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma oito vitórias, contra cinco do Avaí, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Alan Costa, Douglas e Cortez; Wellington, Rafael Gava e Eduardo; Felipinho, Pottker e Denilson. Técnico: Eduardo Barroca.

Atlético-GO: Ronaldo; Tubarão, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Rhaldney, Matheus Sales e Shaylon; Kelvin, Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Avaí

Natanael cumprirá suspensão.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?