Aubameyang é uma vítima de suas próprias decisões ruins

O atacante poderia ser o capitão dos líderes da Premier League agora - em vez disso, é reserva no Chelsea, que atravessa por dificuldades

Alguém se pergunta se Pierre-Emerick Aubameyang é agora supersticioso?

No Emirates Stradium, alguns torcedores dirão que o atacante foi vítima da 'maldição do capitão do Arsenal', enquanto os torcedores do Chelsea dirão que sua carreira em Stamford Bridge foi condenada desde o momento em que ele vestiu a camisa 9.

Seja qual for a verdade, pela segunda janela consecutiva de janeiro, Pierre-Emerick Aubameyang enfrenta um futuro incerto.

Nesta época, no ano passado, Aubameyang estava no meio de um amargo divórcio do Arsenal. Em pouco mais de um mês, ele passou de capitão a pária, com permissão para ingressar no Barcelona no início de fevereiro, pouco mais de cinco semanas depois de perder a braçadeira por sua "última infração disciplinar".

Agora, alguns especialistas já estão se perguntando se ele jogará pelo Chelsea novamente depois de começar e terminar o confronto da última quinta-feira (5) da Premier League com o Manchester City no banco.

Aubameyang entrou no lugar do lesionado Raheem Sterling após pouco menos de cinco minutos de jogo. No entanto, ele foi substituído no meio do segundo tempo.

Em seus 63 minutos em campo, ele conseguiu apenas 13 toques na bola – um deles na área do City – e não conseguiu registrar um único chute.

Pior ainda, o ex-atacante do Chelsea Chris Sutton estava entre os que o acusaram de falta de esforço.

"Parecia que Aubameyang não queria estar aqui esta noite" , disse ele à BBC Sport. "Eu pensei que ele era lamentável, sem esperança e não deu nem perto o suficiente.

"Ele parecia desinteressado e eu suspeito que Graham Potter estará pensando, 'caramba, ele nunca mais vai jogar sob meu comando'".

Na realidade, porém, Aubameyang pode até começar contra o City no confronto da terceira rodada da FA Cup no domingo (8), no Etihad.

Não é como se o Chelsea tivesse muitas outras opções.

Há também o fato de que Potter fez o possível para defender Aubameyang após sua saída ineficaz no meio da semana.

O jogador pode ser perdoado pela falta de nitidez no jogo, dado o pouco tempo de jogo que ele participou nos últimos meses, mas ele não deve estar cansado. Afinal, não é como se ele tivesse se desgastado com a Copa do Mundo.

As circunstâncias em torno de sua situação atual em Stamford Bridge podem ser muito diferentes de sua saída amarga do Arsenal, mas mais uma vez parece que Aubameyang se beneficiaria de outra transferência em janeiro.

O Chelsea, é claro, já contratou um atacante, David Datro Fofana, desde que a janela foi aberta, mas não se espera que o marfinense seja colocado diretamente no time titular.



Do jeito que está, então, se Aubameyang saísse, o sob pressão Potter não teria um centroavante experiente à sua disposição, já que Borja provavelmente não jogará novamente nesta temporada.



Não é uma situação ideal para um técnico no comando de um time que ocupa o 10º lugar na classificação da Premier League, tendo marcado apenas 20 gols em 17 jogos e vencido apenas um dos últimos oito jogos em todas as competições.



Obviamente, Aubameyang deveria ser a resposta para os problemas de gols dos Blues, e o fato é que ele poderia ter sido.



Com apenas 10,3 milhões de libras, ele parecia uma contratação perspicaz. Até Mateo Kovacic admitiu publicamente que Aubameyang era precisamente o tipo de "atacante e artilheiro de verdade que sentimos falta".



Getty

O Arsenal pode ter acertado em se livrar dele em janeiro passado, mas isso não significa que o Chelsea estava errado em contratá-lo durante o verão europeu.



Seaman sugeriu que era revelador que o Barcelona estivesse disposto a deixá-lo ir, mas seu raciocínio era duplo: a chegada de Robert Lewandowski e sua necessidade desesperada de equilibrar as contas.



Xavi certamente não ficou feliz com a saída de Aubameyang.



Em primeiro lugar, o fato de ter marcado 11 vezes em 17 jogos da Liga na temporada passada, incluindo dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid que levantou todo o clube.



Em segundo lugar, apesar de todo o seu mau comportamento no final de seu tempo no Arsenal, ele se comportou impecavelmente no Camp Nou.



"Sinto-me mal porque ele nos ajudou muito. Ele é um exemplo dentro e fora de campo, fez muita diferença, basta olhar para os números dele", admitiu Xavi.



É claro que é impossível ignorar a maneira como o Arsenal de Arteta se beneficiou com a saída de Aubameyang, principalmente em termos de união do vestiário.

Ao contrário do que o gabonês afirmou posteriormente, ele era o problema – não a solução.

No entanto, como sublinhou a sua curta passagem na Espanha, o jogador de 33 anos ainda tinha muito para oferecer, dentro e fora do gramado.

Foi uma aposta que valeu a pena. E poderia ter valido a pena se Aubameyang tivesse mais tempo com Thomas Tuchel.

De fato, a principal razão pela qual tantos sentiram que Aubameyang poderia mais uma vez florescer em Stamford Bridge foi a presença de seu ex-técnico no Borussia Dortmund.

O atacante teve o período mais produtivo de sua carreira sob o comando do técnico alemão, marcando 79 gols em 95 jogos durante a gestão de Tuchel.

"Espero que ele possa ser tão bom novamente", disse Tuchel entusiasmado depois que a transferência de Aubameyang foi confirmada em 1º de setembro.

Tuchel foi demitido apenas seis dias após a chegada de Aubameyang, o que continua sendo uma decisão surpreendente.

Getty

Potter também elogiou o atacante pela forma como lidou com o trauma sofrido durante e após o assalto à mão armada de sua casa em Barcelona pouco antes de sua transferência para o Chelsea. No entanto, rapidamente ficou claro que Aubameyang estava em desacordo com o projeto do novo técnico do Chelsea, que - pelo menos por enquanto - está focado em rejuvenescer seu time com jogadores jovens adequados ao estilo de jogo do inglês, como ilustrado pelas contratações de janeiro de Fofana, Andrey Santos e Benoit Badiashile.

Ele já está há 10 jogos e quase três meses sem marcar.

Contexto, como sempre, é a chave, no entanto. Aubemeyang não teve um desempenho nem perto do seu melhor, isso é indiscutível, mas não é como se ele estivesse jogando por um time que marca muito.

Nenhum jogador do Chelsea marcou mais de quatro gols no campeonato até agora nesta temporada.

Considere o fato de que a precisão do chute de Aubameyang em 16 jogos em todas as competições (63,16) é superior à de Erling Haaland (61,11) – a diferença é a taxa de conversão (13,04%) para (31,76).

Mas isso pode ser atribuído principalmente à qualidade das chances com as quais eles estão sendo apresentados.

Aubameyang teve apenas cinco grandes chances em 16 jogos nesta temporada (Darwin Nunez, do Liverpool, perdeu 21 sozinho), Mas converteu 40% delas - uma taxa de acerto semelhante a Kylian Mbappé e Robert Lewandowski (ambos 41,67%).

Como disse o ex-atacante do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink: "Não é como se ele se tornasse um jogador ruim da noite para o dia".

Aubameyang só pode culpar a si mesmo por se encontrar nesta posição, é claro.

Ele traiu uma total falta de liderança ao deixar Arteta sem opção a não ser mostrar-lhe relutantemente a porta dos Emirados.

Getty

Não foi uma decisão fácil para o espanhol. Aubameyang foi parte integrante de dois triunfos da FA Cup. Eles formaram um vínculo estreito. A separação deles foi dolorosa.

"Sinto-me muito triste", admitiu Arteta após a transferência de Aubameyang para o Barcelona.

Mas seu ex-capitão acrescentou insulto ao criticar Arteta em um vídeo que vazou online e, em seguida, irritou ainda mais os torcedores do Arsenal ao participar de um vídeo promocional antes de um derby de Londres com seu antigo clube em novembro, no qual ele se declarou um "azul".

Então, apesar de toda a má sorte de Aubameyang, apesar de toda a conversa sobre o momento infeliz, ele se viu em uma confusão causada por ele mesmo.

Ele poderia estar liderando a linha para os líderes da Premier League agora - em vez disso, ele é o atacante reserva em um clube sem nenhum atacante em forma.

Aubameyang, então, não é amaldiçoado. Ele é apenas a vítima de suas próprias más escolhas.