Equipes entram em campo nesta sexta-feira (28), pela 14ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético Tucumán e River Plate se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro, em Tucumán, pela 14ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas, o River Plate vem de triunfo sobre o Independiente por 2 a 0 na última rodada. No torneio nacional, a equipe está na liderança isolada com 33 pontos, enquanto o Atlético Tucumán, em 24º, soma apenas 13 pontos.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o River Plate soma sete vitórias, contra apenas duas do Atlético Tucumán, além de seis empates. No último encontro válido pelo Campeonato Argentino de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Atlético Tucumán: Marchiori; Romero, Bianchi, Ortiz; Tesuri, Acosta, Sánchez, Pereyra, Orihuela; Estigarribia, Coronel.

River Plate: Franco Armani; Casco, Pirez, Emanuel Mammana, Enzo Díaz; Cruz, Pérez, Rodrigo Aliendro; Beltrán, Fernández, Barco.

Desfalques

Atlético Tucumán

Marcelo Gonzalez e Bautista Kociubinkski estão fora.

River Plate

David Martinez está lesionado.

Quando é?