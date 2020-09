Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o , o recebe o RB neste domingo (13), às 18h (de Brasília), no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x RB Bragantino DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

O Atlético-MG perdeu a invencibilidade de dois jogos no Brasileirão e busca reencontrar o caminho da vitória neste domingo (13).

O técnico Jorge Sampaoli poderá ter o retorno de Réver, além de Gabriel.

Com Rafael suspenso, o goleiro Everson, já inscrito no BID, deve ser o titular no gol após a falha de Victor.

Nos últimos dias, o clube se viu obrigado a desistir da contratação de Cavani, alvo de Galo e Grêmio.

⚽️ Elenco alvinegro se prepara para o jogo deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pelo @Brasileirao!



📸 Se liga no álbum com fotos do treino desta sexta: https://t.co/g217s12uZ5#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/mVMAwxxRHK — Atlético 😷 (@Atletico) September 12, 2020

Já o RB Bragantino luta contra o rebaixamento e busca reencontrar o caminho da vitória após cinco rodadas.

O técnico Mauricio Barbieri poderá contar com Cesar Haydar, após ter o seu nome publicado no BID.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran (Nathan), Marrony, Keno e Eduardo Sasha.A

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Leandrinho e Alerrandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Santos 3 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 21h (de Brasília) Atlético-MG x RB Bragantino Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 21h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 1 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas