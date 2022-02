Atlético-MG x Athletic-MG: escalação, desfalques e mais do Campeonato Mineiro 2022

O Atlético-MG enfrenta o Athletic-MG nesta terça-feira (15), no Mineirão, às 21h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Vindo de vitória no clássico contra o América-MG por 2 a 0, o Galo pode assumir provisoriamente a liderança do Estadual. Atualmente, soma 13 pontos, dois a menos que o líder Cruzeiro.

Já o Athletic-MG, assim como Atlético-MG, registra 13 pontos, e quer a vitória para tomar a vice-liderança e, quem sabe, até a ponta da tabela do Mineiro.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto desta terça-feira (15), o Atlético-MG entrará em campo com time misto. É o último compromisso da equipe antes da final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que será disputada no próximo domingo (19).

"Não vou responder isso agora. Vamos ver no decorrer da semana, a recuperação dos atletas, possivelmente será um time misto, essa é a ideia, se não veremos. Sabemos da importância da partida de domingo, mas precisamos ganhar terça-feira para manter a liderança desta competição", afirmou o técnico Antônio Mohamed.

O meia Otávio, contratado do Bordeaux, pode aparecer no time titular.

Do outro lado, o Athletic-MG não poderá contar com Diego Fumaça e Douglas Santos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Kadu e Nathan podem aparecer entre os titulares.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Arana (Dodô); Allan (Otávio) e Tchê Tchê; Savarino, Zaracho (Dylan) e Keno; Hulk.

Possível escalação do Atletic-MG: Pedro Rocha; Wallison Silva, Danilo, Sidimar e Vinícius Silva; Emerson, Willian Mococa e Kadu; Michael Paulista, Nathan e Rafhael Lucas.

DESFALQUES

ATLÉTICO-MG:

Eduardo Vargas: lesionado.

ATHLETIC-MG:

Diego Fumaça e Douglas Santos: suspensos (terceiro cartão amarelo"

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Athletic-MG x Atlético-MG será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, com narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes, nesta terça-feira, no Mineirão.