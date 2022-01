Supercopa do Brasil 2022: quando é, onde será realizada e quais são os times na disputa?

Mais uma edição da Supercopa do Brasil está chegando e dois grandes clubes serão colocados frente a frente numa disputa para revelar o melhor elenco do Brasil em 2021.

Disputada em apenas quatro vezes, a Supercopa tem como campeões: Grêmio (1990), Corinthians (1991) e Flamengo (2020 e 2021). O clube sulino, para chegar ao torneio, foi campeão da Copa do Brasil de 1989, enquanto o alvinegro paulista e o rubro-negro foram os vencedores do Brasileirão dos anos anteriores.

Veja a seguir quem irá participar da edição da Supercopa de 2022, onde ocorre e quando é a disputa.

Quem disputa o título da Supercopa do Brasil de 2022?

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Em todas as quatro edições que já foram disputadas do torneio, o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão do ano anterior ao duelo se enfrentaram para decidir o jogo.

Neste ano não seria diferente, mas como o Atlético-MG acabou como campeão tanto da Copa quanto da Liga Brasileira, a CBF decidiu escolher o vice-colocado do Campeonato Brasileiro 2021 como o segundo participante da Supercopa para enfrentar o Galo, no caso, o Flamengo.

Onde será a Supercopa do Brasil de 2022?

Foto: Alexandre Vidal / Divulgação / Flamengo

Assim como nos dois anos anteriores, em 2020 e 2021, o torneio será levado a Brasília e ocorre no Estádio Mané Garrincha, dessa vez para a partida entre Atlético-MG x Flamengo.

Quando será a Supercopa do Brasil de 2022?

Galo e Fla vão se enfrentar no dia 20 de fevereiro, num domingo, em jogo único.